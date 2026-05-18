Yu-Gi-Oh! Duel Links starter Road to Worlds-arrangementet, som gir spillere sjansen til å konkurrere i verdensmesterskapet

HQ

Yu-Gi-Oh! Duel Links tilbyr spillere sjansen til å få en plass i Yu-Gi-Oh! World Championships 2026 ved å spille både Speed Duel og Rush Duel. Mobilspillet med 150 millioner nedlastinger over hele verden har sparket i gang sin Road to Worlds-kampanje, og selv om du ikke er på jakt etter å bli verdens beste duellant, kan du fortsatt sikre deg noen fine kort, forbruksvarer og mer.

Hvis du logger deg inn i løpet av kampanjeperioden, kan du gjøre deg fortjent til følgende belønninger :



Kortet Crimson Dragon (SPEED / Prismatic)



Kort Mørk magiker (RUSH / Alternativ kunst / Prismatisk / ELLER-stil)



Kort Mørk magikerjente (RUSH / alternativ kunst / prismatisk / OR-stil)



1x SPEED DUEL Structure Deck (Junk Enforcers)



1x RUSH DUEL-strukturkortstokk (Quest of Transam)



1x krønikekort (animert)



2x 500 edelstener



2x karakteropplåsingsbillett



2x ferdighetsbillett



Hvis du spiller Speed Duel mellom 1. og 15. juni, og Rush Duel mellom 1. og 8. juni, kan du dessuten gjøre deg fortjent til en invitasjon til verdensmesterskapet i Japan. Kvalifiseringskampene går over to etapper, der den andre etappen finner sted fra 12. til 15. juni for Speed Duel, og fra 5. til 8. juni for Rush Duel. Hvis du får en høy nok rangering i en av kvalifiseringskampene, kan du ha sjansen til å vinne.