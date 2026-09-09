Yu-Gi-Oh! GX Tag Force får nytt liv og et nytt navn på Nintendo Switch-konsollene neste år

Yu-Gi-Oh! GX Tag Force har gjort comeback. Nei, vi snakker ikke om lanseringen av « Yu-Gi-Oh! GX Tag Force 4», men i stedet får det tredje spillet nytt liv og et nytt navn, da det er bekreftet at det kommer på Nintendo Switch og Switch 2 tidlig neste år.

I Yu-Gi-Oh! Tag Force GX melder du deg inn på Duellist Academy. Du kan slå deg sammen med over hundre karakterer, utnytte styrkene i kortstokkene deres og bli en duelltrussel med dine egne kort.

Moderne grafikk, forbedret duellering og mye mer er inkludert i denne nyutgivelsen, som kommer 16. februar 2027. Forhåndsbestillinger av Yu-Gi-Oh! Tag Force GX er åpne fra i dag, og du kan se traileren nedenfor: