Yu-Gi-Oh! Master Duel feirer 100 millioner nedlastinger

HQ

Siden lanseringen i 2022 har « Yu-Gi-Oh! Master Duel passert 100 millioner nedlastinger totalt. For å markere denne milepælen har Konami lansert et tidsbegrenset arrangement med daglige belønninger som innloggingsbonuser, samt en rekke nye pakker i spillbutikken, med kort med alternativ grafikk og kort med utvidet grafikk.

Det er også lagt til noen nye pakker som inneholder de nye kortene som er tilgjengelige gjennom utvalgspakker, inkludert «Elemental Hero Deluxe Mate Bundle» og nye samlesett for temaene «Shaddoll» og «Darklord». Hvis du vil få tak i kortene med utvidet kunst, som inkluderer «Favorite HERO Shining Flare Wingman», «Wake Up Your Elemental HERO» og «Super Polymerization», må du åpne noen pakker. Det fremgår av en pressemelding fra Konami at disse kortene ikke kan oppnås gjennom «Card Generation».

Nye arrangementer i spillet lar deg også benytte deg av de nye kortene, blant annet «Fusion Cup» og «Ranked Battles». Hvis du bare ønsker å stikke innom én gang om dagen og hente noen belønninger, kan du i løpet av feiringen sikre deg opptil 1000 edelstener og ekstra lodd. Les mer om alle begivenhetene knyttet til feiringen av 100 millioner nedlastinger her.