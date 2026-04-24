Yu-Gi-Oh! TCG lar deg bli turneringsklar raskere enn noensinne med nye Legendary Modern-kortstokker

Konami har lansert Legendary Modern Decks 2026 for Yu-Gi-Oh! Trading Card Game, som kombinerer tre kortstokker som har blitt spilt på høyeste nivå i én pakke, slik at du kan teste ut vinnende strategier og kort for deg selv, eller bare ta dem med for å spille med en venn.

De tre kortstokkene som er tilgjengelige i Legendary Modern Decks 2026-pakken er Sky Strikers, som først dukket opp i Dark Saviours tilbake i 2018 og nådde topp 4 i Yu-Gi-Oh! verdensmesterskapet i fjor. Dets spillestil er forbedret ved at nye kort er lagt til, inkludert Sky Striker Ace - Camellia, Prototype Sky Striker Ace - Amatsu, Surgical Striker - S.P.E.C.T.R.A. og Combined Maneuver - Engage Zero.

X-Sabers er den neste kortstokken på listen, og den er litt eldre, og kom først til oss i 2009. Den fokuserer på sverming og Synchro Summoning, og i likhet med Sky Strikers kommer den også med helt nye kort som inkluderer folieversjoner av gamle favoritter. Til slutt har vi Mitsurugi, den nyeste kortstokken i trioen, som fokuserer på Ritualer. Den kan brukes alene, eller ha kortene sine kombinert med Fiendsmith, Ryzeal, Orcust og flere andre lignende spillestiler.

Alle disse kortstokkene kommer sammen i en pakke med 168 kort. Det er en blanding av nye, veteran- og stiftkort som kan brukes i alle kortstokker, noe som betyr at selv erfarne fans vil ønske å sjekke ut dette. Sjekk ut en fullstendig oversikt her for mer informasjon.

