Yuji Horii mener at tiden er inne for å eksperimentere med kunstig intelligens, slik han gjorde med The Portopia Serial Murder Case

Da Square Enix' fremtidsrettede forsøk på å la en kunstig intelligens generere en moderne versjon av en spillklassiker, The Portopia Serial Murder Case, kom ut for et par år siden, ble det møtt med en svært negativ mottakelse, med voldsom kritikk av den dårlige kvaliteten på denne kunstige gjenoppfinnelsen av Enix' klassiske visuelle roman fra 1983. Fra 2023 og frem til i dag har teknologien ikke bare utviklet seg, men har sakte sivet inn i alle lag av samfunnet, i arbeidslivet og i måten vi forholder oss til informasjon på. Derfor er det mange flere spillstudioer som nå våger å implementere mer eller mindre begrenset bruk av kunstig intelligens i spill: Underholdning er det neste grenselandet.

Som vi allerede har nevnt, var et av de mest spennende øyeblikkene under vår dekning av Comicon 2025 Napoli det personlige intervjuet vi hadde æren av å gjøre med Yuji Horii, faren til Dragon Quest og det moderne JRPG-spillet. Vi snakket ikke bare om fremtiden til Dragon Quest-serien, arven etter Akira Toriyama eller en "vurdert" nyinnspilling av Chrono Trigger. Det ble også plass til å analysere den nåværende tilstanden i en annen sjanger som Horii kjenner svært godt, som visuelle romaner.

Vår David Caballero spurte Horii hvordan han så på dagens situasjon for denne tradisjonelt nisjepregede sjangeren utenfor Japan og dens økende innflytelse på det europeiske publikummet, delvis takket være skapere som Kazutaka Kodaka (The Hundred Line, Danganronpa) eller Kotaro Uchikoshi (Zero Escape). Spesielt om han nå ville gi en nyinnspilling av The Portopia Serial Murder Case, som han var den opprinnelige designeren for, en ny sjanse. Horii gjorde det ikke klart om han ville nærme seg arbeidet sitt fra den vinkelen igjen, men han sa at han gjerne vil utforske mer bruk av AI i andre spill, for eksempel et eventyrspill :

"Nylig gjorde jeg en nyinnspilling av Portopia ved hjelp av AI, ettersom AI blir mer og mer avansert."

"Jeg er ikke sikker på om det er mulig, men det hadde vært veldig gøy å ha et eventyrspill der spillerne kunne snakke med AI og løse oppgaver."

Så der har du det. Selv i en alder av 71 år er Yuji Horii fortsatt opptatt av innovasjon og bruk av ny teknologi for å fortelle historier som kommer tettere og tettere på spillerne. Du kan se hele intervjuet med JRPG-mesteren med undertekster nedenfor.