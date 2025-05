Yuji Horiis beste hyllest til avdøde Akira Toriyama: "Vi kan lage en neste tittel med det han hadde igjen"

HQ

Selv om allmennheten alltid vil huske Akira Toriyama først og fremst som faren til Dragon Ball, går arven hans, som videospillfans vet, langt utover det. Han står bak design, kunst og omgivelser i innflytelsesrike rollespill som Dragon Quest-serien, Blue Dragon og, selvfølgelig, Chrono Trigger.

Chrono Triggers navn har nylig havnet i overskriftene igjen, da regissøren (og også skaperen av Dragon Quest sammen med Toriyama) Yuji Horii nylig var til stede på Naples Comicon. Det var på dette arrangementet at han, gjennom en uheldig feiltolkning mellom japansk og italiensk, så ut til å ha innrømmet at en Chrono Trigger-remake var i arbeid, bare for senere å benekte det. Heldigvis var Gamereactor også til stede på det napolitanske tegneseriearrangementet, og vi fikk et intervju ansikt til ansikt med Horii, som innrømmet i mikrofonene våre at han "vurderte" en nyinnspilling av spillet, kanskje i kjølvannet av de nylige suksessene med Dragon Quest III og I&II HD-2D Remakes.

Men utover det var vi også mer bekymret for hvordan Dragon Quest ville fortsette uten Toriyama-sama. Vi spurte Horii hvordan han hadde taklet nyheten om Toriyamas bortgang, og om han hadde noen spesielle anekdoter å fortelle fra deres tid sammen. Svaret hans var ikke bare rørende, men også betryggende med tanke på fremtiden for arven hans i kommende prosjekter.

"Jeg ble virkelig sjokkert da han gikk bort. Han var veldig avslappet. Han aksepterte også forespørsler om å gjøre det om igjen. Han var virkelig hyggelig."

"Det er så mange ting han etterlot seg, og selv om han gikk bort, tror jeg vi kan lage en ny tittel med det han etterlot seg."

Så der har dere det. Mester Toriyamas blyanter vil kanskje aldri mer designe episke figurer og historier, men vi vet at ikke bare vil hans arbeid leve videre for alltid i hjertene våre, men det finnes fortsatt upublisert arbeid som vi kanskje (og helt sikkert vil se i fremtiden) vil se i kommende videospill. Du finner Yuji Horiis minneord om Toriyama i det fullstendige, tekstete intervjuet nedenfor.