Yuka Kitamura, komponist av Dark Souls, Sekiro og Elden Ring, bryter med FromSoftware.

Når vi tenker på FromSoftware, tenker de fleste av oss på dystre scenarier, befolket av monstre hentet fra våre mest usigelige mareritt og vridd under et lag av orientalsk eller middelaldersk fantasy. Slik har det vært siden Demon Souls. Men jeg er sikker på at alle dine beste minner fra disse spillene er ledsaget av en bestemt melodi. Det har alltid vært et vakkert og velkjent soundtrack til dem alle: det som er komponert av Yuka Kitamura.

Komponisten begynte i studioet i 2011, rett etter studiene, for å jobbe med Dark Souls. Et soundtrack som etter hvert skulle bli den første musikken som alle hennes senere arbeider i Souls-serien, Bloodborne og Sekiro vokste ut fra. Hennes siste kjente arbeid som komponist var på Elden Ring, og nå har hun selv kunngjort på Twit... X at hun forlater From Software for å etablere seg som selvstendig kunstner.

Det positive er at vi får høre Kitamuras arbeid i andre prosjekter, og det negative er at det blir vanskelig for FromSoft å fange stemningen like godt som hun gjorde... med mindre hun blir hyret inn eksternt.