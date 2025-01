Yukai Engineering avduker søt maskotrobot som en del av CES

HQ

CES starter for alvor i dag, da mange av de store messene og konferansene, og også utstillingsgulvet for Las Vegas-messen åpner og begynner å finne sted. Men som alltid er tilfelle, har noen få selskaper sett ut for å få et hopp på saken ved å gjøre noen få tidlige avsløringer og kunngjøringer, og en av disse inkluderer Yukai Engineering.

Robotfirmaet har avduket en ny maskotrobot som er designet for å feste seg på vesker og deretter snu på hodet og kaste et blikk på forbipasserende. Det er en tåpelig, men bedårende skapelse som med Yukais egne ord er "ment som et verktøy for folk til å bringe litt glede til dem rundt seg."

Roboten heter Mirumi. Den ble født som en del av Yukais Make-a-Thon 2024, som ga de ansatte i oppgave å skape en robotlignende yokai-skapning med samme egenskaper som en menneskebaby. Det finnes konsepter og modeller av denne skapningen, men Yukai har til hensikt å lansere en crowdfunding-kampanje i midten av 2025 i et forsøk på å produsere og lansere dingsen over hele verden.

Når det gjelder hva Mirumi kan gjøre, står det i pressemeldingen at den har "babyaktige øyne som pirrer folks hjerter", "lange armer med hender som er designet for å holde seg fast i veskeremmene" og en "hode- og kroppsbalanse som tåler vekten av mekaniske deler".

Hvis du lurer på hvordan Mirumi egentlig legger merke til folk, forklarer Yukai også det på følgende måte: "Bruker en treghetsmålerenhet (IMU) til å detektere bevegelser (et bank på roboten, bevegelsen til en pose som roboten er festet til osv.)"

Vil du ha en Mirumi-kompanjong?

