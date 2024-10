Yuki Ishikawa antyder en fremtidig Tales of the Abyss Remaster

HQ

Yuki Ishikawa, produsenten av det kommende Tales of Graces f Remastered, avslørte nylig i et intervju at han håper å gjøre det samme for Tales of the Abyss i fremtiden som han nå har gjort for Tales of Graces f.

Han avslørte også at teamet fokuserer på å nå ut til et så stort publikum som mulig ved å gi ut serien på så mange plattformer som mulig og unngå enhver form for eksklusivitet.

Videre nevnte Ishikawa at Tales of the Abyss er hans personlige favorittspill og grunnen til at han opprinnelig begynte å jobbe for Bandai Namco.

"Tidligere var det visse titler som var eksklusive for ulike plattformer, men fra og med nå, og med tanke på den nåværende retningen til Tales of-teamet, ønsker de ikke at tittelen eller noen av de kommende titlene skal være eksklusive for ulike plattformer. Vi ønsker å bringe Tales of til et bredere publikum. Så vi tror en av måtene å gjøre det på er å ha det tilgjengelig på så mange plattformer som mulig."

"Hvis [en Tales of the Abyss remaster] kan skje, og jeg kan dele den gleden med resten av fansen, er det noe jeg vil jobbe hardt for."

Hva er ditt favoritt Tales of-spill?