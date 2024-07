Yuki Tsunoda har rocket opp til Belgias Grand Prix med en Valorant hjelm

HQ

Helgens belgiske Formel 1-grandprix har noen sprø markedsføringskonserter på gang, da ikke bare Alpine vises med en ny spesialløsning designet for å ligne Deadpool and Wolverine (fordi Ryan Reynolds er medeier i F1-teamet) og til og med førerdrakter som gjenspeiler de to titulære superheltene, men Red Bulls Yuki Tsunoda hyller også et videospill han tydeligvis er lidenskapelig opptatt av.

Tsunoda har møtt opp til arrangementet med en hjelm som gjenspeiler Riot Games' skytespill Valorant. Hjelmen har et design som ser Jett over ryggen, noe som tydelig antyder at F1-føreren er en fan av Valorant på fritiden.

Sjekk ut designet nedenfor, og hvis du vil se hele Alpines Deadpool and Wolverine overhaling, kan du også finne det nedenfor.

Dette er en annonse: