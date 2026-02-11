Yuki Tsunoda vender tilbake til en F1-bil i San Francisco denne måneden ... kjører 2011 RB7

HQ

Yuki Tsunoda mistet F1-førersetet sitt forrige sesong, i setefordelingen som ble gjort mellom Red Bull og Racing Bulls, og som involverte Liam Lawson (som blir værende i Racing Bull) og Isack Hadjar (som blir Max Verstappens lagkamerat hos Red Bull). Racing Bulls andre sete vil bli fylt av en rookie, 18 år gamle britiske og svenske Arvid Lindblad, men Tsunoda vil"forbli i Red Bull-familien", sa de.

Tsunoda vil jobbe som reservefører for Red Bull, og nå vet vi at den japanske føreren får én sjanse til å kjøre et F1-sete i en viftedemonstrasjon i San Franscisco den 21. februar.

"Jeg ser virkelig frem til å komme meg ut på banen, gjøre noen donuts og lage litt skikkelig F1-støy foran publikum, sier 25-åringen, som skal kjøre RB7, Red Bull-bilen som Sebastian Vettel og Mark Webber kjørte i 2011, som tok 12 seire, i tillegg til både konstruktør- og førertittelen det året.