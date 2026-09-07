Yuri Lowenthal, skuespilleren bak Marvel's Spider-Man, ønsker å se Deadpool i det neste spillet

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Spillene i Marvel's Spider-Man-serien har hatt mange gjesteopptredener fra det bredere tegneserieuniverset. Taskmaster setter deg opp mot sine tøffeste utfordringer i det første spillet, Black Cat stjeler en av Doctor Stranges mektigste gjenstander i oppfølgeren, og det finnes mange andre gjesteopptredener og påskeegg som gir subtile hentydninger til karakterer som kanskje eller kanskje ikke dukker opp senere i serien.

Nå som Insomniac fokuserer på «Marvel's Wolverine», ble skuespilleren som spiller Peter Parker i videospillene, Yuri Lowenthal, spurt om et potensielt samarbeid med Logan i en (forhåpentligvis) nær fremtid. «Selv om et crossover mellom Spider-Man og Wolverine ville vært utrolig spennende, er det én karakter jeg ville foretrukket enda sterkere enn Wolverine, og det ville være Deadpool,» sa Lowenthal i et intervju med The Movie Dweeb.

«Jeg har presset [Insomniacs kreative leder Brian Horton] hver gang jeg har møtt ham om Deadpool-greia, så hvis jeg nå har avslørt det for Spider-Man 3, vil jeg gjerne tro at de uansett fikk ideen fra meg.»

Deadpool og Spider-Man har møttes flere ganger i tegneseriene, og selv om den snakkesalige leiesoldaten kanskje ikke er like knyttet til New York som for eksempel en karakter som Daredevil, har Deadpool nok fans til at mange ganske enkelt ville bli glade for å se ham i et annet videospill.