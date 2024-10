Yuste om Bestiarios nåværende situasjon: "Vi er akkurat der vi ønsket å være"

HQ

Vi har fulgt Bestiario siden han for første gang viste seg frem på den offentlige scenen under forrige utgave av BIG-konferansen i Bilbao. Den gang visste grunnleggeren av Wiggin Industries og teknisk ansvarlig for prosjektet, Robert Aguilar, allerede hvilke elementer han ønsket å hente fra JRPG-sjangeren (spesielt fra Atlus' Persona-serie) for å kombinere med den iberiske mytologien i det som Bestiario skulle bli.

Nesten et år har gått siden det intervjuet, og nå har vi hatt muligheten under den nylige IndieDevDay 2024 til å chatte med El Yuste, velkjent streamer og skaper og promotør av Bestiario, for å oppdatere oss om den nåværende statusen til prosjektet.

På indie-messen som ble holdt i L'Hospitalet de Llobregat for noen dager siden, feiret medskaperen av Bestiario (som, la oss huske, har kunstretning og design av Isaac Sánchez, som mange også vil huske som Loulogio på Youtube) feiret det gode tempoet som spillet utvikler seg i, hvorav de håper å ha en demo klar veldig snart.

"For oss er spillet nesten akkurat slik vi trodde det skulle bli i februar i fjor. På dette tidspunktet kommer vi ikke til å endre noe. Vi er kanskje litt på den sosiale simuleringsdelen, der vi ønsker å gjøre noen eksperimenter."

Hovedfokuset ligger fortsatt på å finne den rette balansegangen der Atlus' JRPG-stil kombineres med de ulike mytene i den iberiske geografien og fungerer som et vindu inn i en verden av sagn og legender.

"Jeg elsker hvordan videospill bringer kultur til alle, nesten uten at du er klar over det. Du vet, det er mange mennesker som ikke leser mange bøker, som ikke kjenner til mytologi.... Men når du gir dem et produkt som inneholder mye kultur, så elsker de det."

"Og jeg tror jeg ønsker å gi det til mytologien vår. Jeg vil prøve å la folk få vite hvordan spansk mytologi er, og jeg tror vi kommer til å gjøre en god jobb med det."

Men Bestiario kommer ikke bare til å gjenta Atlus' etablerte formel, og ønsker å gi tittelen en ekstra flyt som de har oppdaget hos det yngre publikummet. "Vi eksperimenterer", sier Yuste, "Jeg sier ikke at vi kommer til å forbedre Persona 5, for det er som "Hva er det du sier?", men noe annerledes."

Selv om Yuste og Wiggin Industries fortsatt ser mot et utgivelsesvindu i 2026, ønsker de ikke å legge til ytterligere stress rundt det, men er sikre på at vi vil kunne spille Bestiario om et par år.