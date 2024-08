Yvette Nicole Brown bekrefter at hun er med i Community-filmen

Siden du leser Gamereactor, er du sannsynligvis klar over at en Community film er under arbeid, og at karakteren Abeds profeti om "seks sesonger og en film" endelig går i oppfyllelse. På grunn av Hollywood-streikene og det store skuespillerensemblet har det imidlertid vært vanskelig å fastsette en startdato for filmingen, og prosjektet har blitt forsinket.

Planen var å begynne innspillingen i år, men det ser stadig mer usikkert ut. Dette betyr imidlertid ikke at prosjektet ikke blir noe av - snarere tvert imot, for vi har noen gode nyheter å dele i dag. Skuespillerinnen Yvette Nicole Brown, som var en av hovedpersonene i serien, men som for det meste var fraværende i sesong seks, har gitt en oppdatering :

"Vi vet ikke når, men jeg er om bord. Og det er kanskje et scoop, for det var lenge ikke bekreftet."

Hvorvidt hun ville komme tilbake for filmen har vært uklart frem til nå, men hun fortalte nylig Parade:

Dette tyder på at alle hovedkarakterene - med unntak av Chevy Chase (hvis karakter døde i serien) - er innstilt på å gjenta sine Community roller. Forhåpentligvis vil innspillingen kunne starte i en ikke altfor fjern fremtid.