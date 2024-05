Zac Efron, Nicole Kidman og Joey King spiller hovedrollene i Netflix' romantiske komedie A Family Affair

Hva har Zac Efron, Nicole Kidman og Joey King til felles? Tilsynelatende Netflix' kommende romantiske komedie A Family Affair.

I denne filmen spiller King rollen som assistent for Efrons unge hjerteknuser, som blir romantisk sammenflettet med moren til Kings rollefigur, spilt av Nicole Kidman. Det er selvsagt mange sammenkoblede historier i denne filmen, som hevder at den vil "ta for seg komplikasjonene ved kjærlighet, sex og identitet".

A Family Affair blir regissert av Richard LaGravenese og skrevet av Carrie Solomon, og skal etter planen ha premiere på Netflix så snart som 28. juni 2024. Du finner traileren for filmen nedenfor.

