Zach Braff: ''Vi var utslitt under sesong ni av Scrubs''

De fleste ser ut til å være enige om at Scrubs burde ha sluttet etter sesong åtte. Selv skuespillerne selv ser ikke ut til å se tilbake på den niende sesongen med glede, og de ville ha foretrukket å legge stetoskopene på hyllen tidligere.

Zach Braff dukket nylig opp på Michael Rosenbaums podcast Inside of You, hvor han sa at han og alle de andre var utslitt i løpet av den niende sesongen. De begynte å gjenta vitser, og til slutt var det ikke morsomt i det hele tatt, samtidig som timene var pinefullt lange.

"Da de ni årene var over, var vi på en måte helt utslitt av det. Jeg følte at vi begynte å gjenta vitser. Alle var ganske utslitte. Dette var i gamle dager, og jeg er sikker på at du gjorde dette på Smallville, vi gjorde vanvittige timer som folk ikke engang gjør lenger."

Hva er dine tanker om Scrubs 'siste sesong?