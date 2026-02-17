Zach Cregger fikk "carte blanche" til å lage sin Resident Evil film

Selv om vi ser flere og flere videospillfilmatiseringer på det store lerretet, er Resident Evil en franchise som ikke er fremmed for kinoverdenen. Det finnes en rekke live-action-filmer, mange med Milla Jovovich i hovedrollen, men også mange andre, pluss live-action TV-serier og en hel haug med animerte filmatiseringer. Resident Evil fans har alltid fått filmatiseringer, men kanskje ingen av disse er like spennende som den kommende neste.

Vi sier dette ettersom skrekkmastermind Zach Cregger tar et stikk på Capcoms berømte skrekkfranchise. Weapons and Barbarian-regissøren styrer en ny film, og det er en som tilsynelatende vil få økonomisk støtte som ingen før den.

Dette ble bekreftet i et Deadline-intervju med Constantin Film-sjef Oliver Berben, som snakket kort om Cregger's Resident Evil film og hvordan regissøren har fått "carte blanche til å gjøre hva han ville gjøre med den IP-en."

legger Berben til: "Med Resident Evil har vi hatt en utrolig reise med en av de mest suksessrike internasjonale IP'ene med mer enn en milliard dollar i billettinntekter i mange år, og nå skaper vi noe nytt, ikke bare en ny historieidé, men vi lar en ny generasjon ta IP'en i sine egne hender og skape noe annerledes."

Dette var ikke alt Berben hadde å si om Cregger og Resident Evil, da han også bekreftet at prosjektet ikke vil være en 1:1-adaptasjon av et av videospillene, da det er "langt borte fra alt som er knyttet til Resident Evil, bare fordi Zach Cregger har sin egen stil."

Er du spent på Cregger's Resident Evil? Det er verdt å huske at neste uke lanseres Resident Evil Requiem på PC, PS5, Xbox Series og Nintendo Switch 2.