Zach Cregger har en idé til en DC-film

Zach Cregger ser ut til å være en av de mest ettertraktede mennene i Hollywood akkurat nå. Etter å ha levert gjennombruddsfilmen Barbarian i 2022, etterfulgt av den kritikerroste Weapons, har han en velprøvd merittliste. Men hvis du forventet at Cregger skulle fortsette å følge sine skrekkinstinkter, kan du få deg en stor overraskelse.

I en samtale med The Hollywood Reporter sa Cregger at han har utviklet et manus til en DC-film kalt Henchmen. Han skrev det før han skrev Barbarian, og mens historien foregår i DC-verdenen har den ikke en superhelt som hovedperson.

Ifølge kilder følger filmen i stedet en håndlanger i Gotham City som klarer å uskadeliggjøre Batman ved et lykketreff. Batman vil ha en kort opptreden i filmen, og Harley Quinn vil være en nøkkelkarakter ved siden av Jokeren, men ingen av dem er våre hovedpersoner.

Cregger avslørte også at han har et hemmelig sci-fi-prosjekt på gang, men akkurat nå ser det ut til at retningen er satt for Resident Evil-filmen, og vi må vente og se hva Cregger koker opp etter nok en skrekkfilm.