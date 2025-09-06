Zach Cregger lover en trofast Resident Evil filmatisering

Zach Cregger, regissøren kjent for Barbarian og Weapons, tar seg av Resident Evil. Det som gjør dette ekstra vilt, er at Cregger faktisk aldri har sett noen av de tidligere Resident Evil filmene - men det stopper ham ikke. I et nylig intervju på podcasten Double Toasted bekreftet Cregger at han er dypt involvert i utviklingen av sin egen versjon av Capcoms ikoniske skrekkserie.

"Alt jeg kan si er at det er tro mot opplevelsen av spillene, og at det foregår i spillenes verden... Og det betyr at den følger en hovedperson fra punkt A til punkt B, mens de bare synker dypere og dypere og dypere ned i helvete... Jeg har spilt mange tusen timer med Resident Evil, og jeg føler at jeg vet hvordan det tempoet kan være... Jeg har aldri sett en Resident Evil film, så jeg kan tenke meg at hvis det finnes folk der ute som bare er rabiate fans av filmserien, så er de nok ikke forberedt på hva jeg kommer til å gjøre. Men jeg tror at de som er fans av spillene sannsynligvis kommer til å bli begeistret."

Det er imponerende - og kanskje til og med forfriskende - at Cregger ikke har sett noen av de tidligere filmene, noe som betyr at han ikke vil bli påvirket av dem mens han skaper sin egen visjon. Med Weapons, som har spilt inn over 200 millioner dollar på kino, har han allerede bevist at han kan levere noe dristig og uventet. Nå har han siktet seg inn på en av spillverdenens mest elskede skrekkfilmserier.