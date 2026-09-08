Zach Cregger sier at rettighetshaverne til « Resident Evil visste at de trengte en ny vinkel for å holde serien frisk

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Zach Creggers « Resident Evil-film fremstår som et kjærlighetsbrev til spillene, selv om han har endret mye av det folk kanskje kjenner igjen. I stedet for å følge en av seriens favoritter som Chris, Claire Redfield eller Leon Kennedy, vil filmen fortelle historien om en ny karakter – en som bare prøver å overleve mens byen rundt ham forvandles til et kaos fullt av zombier.

I et nylig intervju med Jacqueline Coley for «Seen on the Screen» avslørte Cregger hvordan han endte opp med å ta på seg « Resident Evil. Et rykte gikk ut på at Cregger ble kontaktet av rettighetshaverne etter utgivelsen av «Barbarian». Dette ryktet ble avkreftet av Cregger selv, da han sa at han presenterte ideen sin med stor entusiasme for å få filmen sin laget.

«Jeg gikk ut til lunsj med en leder og sa i grunnen: ‘Vær så snill, la meg få gjøre dette.’ Jeg presenterte denne veldig enkle historien om en karakter på en fottur fra punkt A til punkt B, og jeg skisserte på en måte hvordan den ville følge all spillmekanikken,» sa Cregger. Filmstudioet, Constantin Film, ble ikke umiddelbart overbevist, men Cregger visste at de måtte henvende seg et annet sted med Resident Evil. Han mener studioet ønsket en «ny vinkel» på serien, selv om de ikke visste hva den vinkelen kunne være.

Cregger sier også med stor selvtillit at alle tvilere som tror at han «bare har klistret inn Resident Evil i [filmen] i etterkant» vil bli motbevist når de ser det ferdige produktet.

Det får vi snart vite, ettersom « Resident Evil har premiere 18. september.