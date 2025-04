Zach Creggers neste film ser ut til å ha en viss tilknytning til Barbarian

Skrekkfans er i en skikkelig godbit senere i år, ettersom vi forventer at den neste filmen fra regissør Zach Cregger (som forventes å styre den neste Resident Evil tilpasning) å gjøre sin ankomst. Det er kjent som Weapons, og ettersom Warner Bros. sakte gir seg opp i arbeidet med å vise frem mer av filmen, har et nettsted nå debutert som deler noen få teasere og til og med en referanse til Creggers tidligere arbeid Barbarian.

HQ

Nettstedet er kjent som Maybrook News og inneholder en artikkel, en tekst som utforsker den uvanlige forsvinningen av 17 barn, som alle så ut til å ha forlatt sine respektive hjem samtidig kl. 02.17 om natten. I rapporten bemerkes det at dette skjedde "uten tegn til tvang", og at det siden har vært en skolesamling for å berolige de urolige foreldrene.

Når det gjelder Barbarian -forbindelsen, inneholder artikkelen også en lenke til en annen artikkel som utforsker et "underjordisk fengsel oppdaget i utleiebolig", som for alle som klikker på dette, finner seg selv i å lese en rapport som i utgangspunktet pakker ut Barbarian -komplottet.

Ettersom opptak av Weapons ble vist på CinemaCon, kan vi forvente at en trailer kommer før snarere enn senere, spesielt siden filmen har tenkt å ha premiere i august.