Zach Creggers Resident Evil-film skremmer allerede publikum med sin første trailer

Hvis du ikke visste det, CinemaCon finner for tiden sted. Det betyr at du kan forvente deg mange filmnyheter i feeden din de neste dagene, og for deltakerne kommer du til å se mange usette opptak og trailere før den offisielle utgivelsen. Det er litt uheldig at vi ikke har Resident Evil -traileren å vise deg akkurat nå, men vi har hørt om folks reaksjoner etter å ha sett den på CinemaCon under Sonys presentasjon.

Skrekkfilmen skremmer allerede folk, ser det ut til, og fra Variety har vi en oversikt over hva som skjer i traileren. Filmens stjerne, Weapons and Euphoria-skuespilleren Austin Abrams, åpner traileren med å lete etter en telefon. Han ringer kjæresten sin fra et forlatt hus og sier at de aldri snakker sammen igjen. Vi ser massevis av zombier i resten av traileren, og på slutten løper Abrams gjennom en gate mens zombiene jager ham over hustakene. Kroppene deres spruter mot bakken mens de leter etter et nytt måltid.

Ut fra traileren ser det ut til at vi allerede har vår Resident Evil i det forlatte huset. Det høres kanskje litt generisk ut som en zombiefilm å bare ha horder som jager hovedpersonen vår gjennom en forlatt by, men vi venter til vi har sett traileren selv for å bestemme oss for hvordan Creggers adaptasjon former seg.

Den nye Resident Evil-filmen kommer den 18. september, så den offisielle traileren bør slippes ganske snart, og gir oss vår første tease på mer zombiefylt skrekk.