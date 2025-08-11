Weapons har fått en av de største kinoåpningene for en originalfilm dette tiåret

HQ

Zach Creggers Weapons viser at originalfilmer lever i beste velgående, i hvert fall når det gjelder skrekkfilm. Filmen fikk en kinopremiere på 70 millioner dollar helgen som var, noe som viser at folk ikke kunne vente med å se besatte barn løpe gjennom gatene og A-pose.

Ifølge Box Office Mojo, Weapons trakk inn 42,5 millioner dollar fra amerikanske kinoer og 27,5 millioner dollar over hele verden. For en skrekkfilm med et budsjett på 38 millioner dollar, er det ikke dårlig å gå som Weapons sementerer seg sammen med Sinners som bevis på at originale filmer fremdeles er i stand til å bringe inn publikum.

Årets store kinovinnere er selvfølgelig fortsatt filmer knyttet til større IP-er. Jurassic World: Rebirth passerte 800 millioner dollar, og Superman ser ut til å tromme sammen 350 millioner dollar bare i USA. Men med mye av Weapons' billettinntekter igjen, må vi vente og se hvor langt den klatrer på listene.