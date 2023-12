Zachary Levi er klar for å vende tilbake som Shazam

Shazam! Fury of the Gods slippes på HBO Max i Norge neste uke

den 16 mai 2023 klokken 17:03 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Det har gått godt over en måned siden Warner Bros. Discovery annonserte at Shazam! Fury of the Gods snart skulle komme til Max i statene, men dette betyr ikke alltid at...