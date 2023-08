Zachary Levi om kritikken mot Shazam 2: "Forbausende lave seertall, vanvittig uvennlig"

HQ

Shazam! Fury of the Gods I likhet med Black Adam og Thor: Love and Thunder er dette en av de verste superheltfilmene vi her på Gamereactor noensinne har sett, uansett sjanger, type, budsjett eller forventninger. Den var rett og slett forferdelig, noe de fleste kritikere følte i forbindelse med oppfølgerens storslåtte kinopremiere, og derfor floppet den også, hardt. Dette faller selvsagt ikke i god jord hos hovedrolleinnehaver Zachary Levi, som åpenbart elsker filmen sin og gjerne vil lage en tredje film, men på grunn av de manglende inntektene vet han ikke om det noen gang vil skje (sannsynligvis ikke). I en podcastepisode av Film Up snakker Levi om hvor rart han syntes det var at seertallene var så lave, siden han selv synes filmen er "jævlig bra".

"Jeg vet ikke hva fremtiden bringer for det hele, for dessverre ble den andre filmen ikke like godt mottatt. Publikumsscoren er fortsatt ganske bra, men kritikernes score var veldig merkelig og forvirrende lav, og folk var vanvittig uvennlige. Jeg har vært med på ting, og selv om jeg skulle ønske at de var gode, vet jeg at de er ok. Jeg vet at de savner mye. Og jeg sier ikke at "Shazam! Fury of the Gods" er noe perfekt, Orson Welles-aktig mesterverk, men det er en forbasket god film. Jeg har ingen anelse om hva som skjer nå. Jeg håper eller tror bare at historien vil vise... at det vil være en av de tingene som folk vil gå tilbake til, folk vil se "Fury of the Gods" på hjemmestreaming eller på et fly eller hva som helst, og det vil være denne filmen som de har hørt så mye dritt om, og så vil de tenke: "Vel, vent litt."

Er du enig med hovedpersonen i at seertallene for Shazam 2 var for lave?

Kilde!