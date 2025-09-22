Zack Cregger bekrefter Weapons prequel "er ekte"

HQ

Weapons har blitt en stor hit for filmskaperen Zack Cregger, og han kaster ikke bort tid på å utvide det universet. I en samtale med Fangoria avslørte Cregger at en prologfilm offisielt er under arbeid, og at Warner Bros. allerede er om bord. Dette er ikke bare en haug med vage ideer, understreket han, men et ekte prosjekt med en historie han er ivrig etter å fortelle.

Fokuset? Tante Gladys, selvfølgelig - den urovekkende karakteren som Amy Madigan ga så briljant liv til i Weapons. "Det er ekte, og jeg har snakket med Warner Bros. om det. Det er en historie, og jeg er ganske begeistret for den. Det er ikke noe tull," sier Cregger.

Ifølge regissøren har konseptet med en Gladys-sentrert prequel ligget og ulmet siden før Weapons hadde premiere. Tidlige utkast til manuset inneholdt angivelig to svært forskjellige syn på karakteren, hvorav det ene var "betydelig mindre menneskelig" enn det publikum til slutt fikk se.

Hvorvidt Cregger vil sette seg bak kameraet igjen for denne prequel-filmen er fortsatt usikkert, ettersom han for tiden fokuserer på sin kommende Resident Evil-film. Men fans av Weapons kan allerede begynne å spekulere: Hvor dyp og mørk vil tante Gladys' bakgrunnshistorie bli?