Zack Snyder: "160 millioner har sett Rebel Moon"

Da Zack Snyder dukket opp på The Joe Rogan Experience nylig, dreide samtalen seg om hans siste sci-fi-film Rebel Moon som ble lansert på Netflix. Han roser Netflix' opplegg ved å si :

"Du tenker på Netflix, for eksempel, hvor du trykker på en knapp. Rebel Moon, ikke sant? Nå har den nesten 90 millioner visninger, ikke sant? 80 eller 90 millioner kontoer har slått den på, mer eller mindre. De regner med to seere per visning, ikke sant? Det er det regnestykket. Så hvis filmen ble vist på kino som en distribusjonsmodell, ville 160 000 000 mennesker ha sett den basert på det regnestykket. 160 000 000 mennesker til 10 dollar per billett ville være... hva er det regnestykket? Jeg vet ikke. 160 000 000 ganger ti. Det blir 1,6 milliarder. Så det var nok flere som så Rebel Moon enn som så Barbie på kino."

Filmen Barbie spilte inn rundt 1,446 milliarder dollar, så hvis en kinobillett koster 10 dollar, betyr det ifølge Snyders beregninger at hele 144,6 millioner mennesker betalte for å se filmen på kino. Han hadde også dette å si om Netflix :

"Så sprø er Netflix. Det er distribusjonsmodellen de har satt opp. Jeg var på en greie her om dagen, og vi snakket om Rebel Moon 2. Og de sa: 'Snakk om Rebel Moon, den første filmen'. Jeg sa: "Nei, gå og se den. Jeg vet at du har den hjemme hos deg. Det er ikke som en kinosituasjon. Du kan slå den på telefonen din akkurat nå og se den her hvis du vil. Så sprøtt er det. Denne modellen, denne maskinen de har bygget, er virkelig noe for seg selv. Det er helt sprøtt hvis du tenker over det."

Så ja, Zack Snyder er svært fornøyd med samarbeidet med Netflix.