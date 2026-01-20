Zack Snyder avslører et tidlig bilde av Henry Cavills Superman før Man of Steel

Selv om vi kanskje har en annen Supermann i disse dager, og en annen regissør som leder det nye DC-filmuniverset, er det fortsatt mye kjærlighet der ute for Zack Snyders Man of Steel. Snyder selv har tydeligvis fortsatt gode minner fra innspillingen av filmen, ettersom han delte et sjeldent bilde som ble funnet for 15 år siden, og som viser en tidlig titt på Henry Cavills tolkning av Superman.

HQ

Snyder forklarte ikke historien bak bildet i innlegget sitt på Instagram, men det var det første bildet han noensinne tok av Cavill, tatt med Nikon-kameraet sitt. Vi ser Cavill snudd fra det som ser ut som et sminkespeil, iført et Supermann-kostyme som ikke på langt nær ser like bra ut som hans Man of Steel drakt.

Kanskje dette var en tidlig prøvefilmning. Med tanke på at det er 15 år siden, altså to år før Man of Steel hadde premiere, er det vanskelig å forestille seg at dette var den første hele produksjonsdagen eller noe sånt. Det er uansett en fin bit nostalgi, som helt sikkert vil skape litt mer kjærlighet og lengsel etter Cavills epoke som Supermann.