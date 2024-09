Zack Snyder avslører hvilken av tegneseriefilmene hans som er favoritten

HQ

Regissør Zack Snyder står bak en rekke superheltfilmer, blant annet Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice og Justice League: Snyder Cut. Under et intervju med ComicBook ble han spurt om hvilken av alle tegneseriefilmene han er mest stolt av, og svaret falt raskt på Watchmen.

Snyder sa: "Vel, merkelig nok ser jeg på det på to måter. Jeg tenker selvfølgelig at Man of Steel, BvS, Justice League, er sin egen ting.... Jeg vet ikke nødvendigvis om de er tegneseriefilmer i klassisk forstand, for meg. Men jeg kan forstå hvordan folk kan si det, for det er tegneseriefigurer og sånt, men det er bare basert på ideer jeg hadde om tegneseriefigurer.

"Jeg må nok si at Watchmen er den reneste og mest tilfredsstillende overgangen til filmatiseringen for meg, akkurat som prosessen med å gå fra tegneserie til filmdesign, alle de tingene vi gjorde da vi gikk fra tegneserier til film."

Watchmen kom ut i 2009 og var andre gang han filmatiserte en DC-tegneserie. Den første filmen han laget var 300, som ble en stor suksess.