Zack Snyder: "Bruk AI i film i stedet for å se på fra sidelinjen"

Bruken av kunstig intelligens og hvorvidt det kan gjøres på en trygg måte for de som jobber i de respektive bransjene der teknologien brukes, er et av de store spørsmålene for tiden, og spesielt filmfolk er ganske bekymret for om det vil føre til tap av arbeidsplasser og til slutt tap av originalitet og kreativitet.

Spør du derimot Zack Snyder, regissøren av de to Rebel Moon-filmene, bør regissører bruke AI i stedet for å se på fra sidelinjen. I et intervju med Wired sier han dette :

"Hver eneste person har et ganske bra filmkamera på telefonen sin, og likevel har vi ikke, akkurat nå i hvert fall, millioner av fantastiske filmer som lastes opp fra folks lommer. Det er viktig å utdanne seg og forstå hva [AI] kan og ikke kan gjøre akkurat nå, spesielt når det gjelder bildeproduksjon og historiefortelling. Du må forstå hva det er og hva det ikke er i stand til, og du må kunne bruke det som et verktøy i stedet for å stå på sidelinjen med hendene på hoftene."

Han oppfordrer faktisk mindre filmskapere til å bruke AI for å spare penger på dyre opptakskostnader:

"AI bryr seg ikke om et hus står i brann, om det er på Mars eller om det er under vann. Alle de tingene som kan koste en filmskaper mye penger å filme, er ikke annerledes for AI-en."