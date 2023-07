Zack Snyder er glad for at Rebel Moon er en Netflix-produksjon og ikke en Disney-film.

HQ

Det er ingen hemmelighet at regissør Zack Snyders kommende sci-fi-film om et opprør mot et ondskapsfullt imperium opprinnelig var tenkt som en Star Wars film. Ideen ble foreslått under innspillingen av Man of Steel, en idé som dessverre ble avvist av Lucasfilm. I stedet for å holde kjeft, omarbeidet Snyder filmen, og der og da ble Rebel Moon født, som vil bli utgitt i to deler på Netflix.

I et intervju med magasinet Empire (takk, Screenrant) forklarer han hvorfor han er glad for at Rebel Moon ikke ble en Star Wars -film likevel, og hvorfor det hele endte opp med å bli en velsignelse. Og alt handler om kreativ frihet, noe som er en mangelvare hos de store filmselskapene i dag. Han hadde dette å si om det hele:

"Jeg tror det var en velsignelse på mange måter. Kreativt sett er det vidåpent. Vi er alle litt formet av Star Wars nå. Det er ikke til å unngå. Men det som skjer, er at det blir merkeligere i fortellingen. Det er annerledes, fordi jeg har et annet synspunkt. I grove trekk kan du kanskje tenke: "Å, det er litt Star Wars-aktig, men når du er med, er det ikke det." Vi hadde pitchemøter i filmtimene våre."

De av oss som liker Zack Snyders filmer, puster lettet ut over at selskapet Disney ikke fikk tak i denne kommende romfilmen, for hvis vi er heldige, kan dette være starten på noe virkelig bra.