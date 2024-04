HQ

Det er få andre regissører i dag som er like glad i sakte film som Zack Snyder. Mer enn noen annen har han klart å knytte konseptet tett til navnet sitt, og de to siste filmene hans er intet unntak. Så hvorfor er det så mye sakte film i Rebel Moon? I et intervju med Wired forklarer Snyder tankene bak og hvordan han liker å forsterke heroiske øyeblikk med denne effekten. Ta en titt på intervjuet nedenfor.

Hva synes du om Snyders bruk av sakte film, er det kult eller slitsomt?