Zack Snyder forteller om den lunkne mottakelsen av Batman v Superman

Syv lange år har fløyet forbi siden vi sist hadde gleden av å se Supermann og Leatherboy slå hverandre i Batman v Superman: Dawn of Justice. Det føles selvfølgelig som en evighet, men minnet om filmens fragmenterte manus er fortsatt friskt i tankene våre. Det gode, det dårlige og det direkte forferdelige. Men ingen husker det bedre enn filmens regissør, Zack Snyder selv, som under en Q&A reflekterte over og delte sine følelser om filmens utrolig blandede mottakelse.

Snyder påpekte blant annet hvordan fansenes forventninger på forhånd var så spredte at det sannsynligvis aldri var mulig å tilfredsstille dem alle. At mange gikk til premieren i den tro at det ville bli en ordinær superheltfilm, men i stedet fikk et mangefasettert sammensurium av masseødeleggelse og komplekse karakterer.

"Jeg tror nok det var det som gjorde at filmen ble så polariserende. Jeg tror, og kanskje jeg tar feil, men jeg føler at mange mennesker gikk på kino for å gå som, 'Å, det er superhelten, ikke sant?"

"La oss ha det gøy med det. Og vi ga dem denne typen hardcore dekonstruktivistisk, sterkt lagdelt, opplevelsesmessig moderne mytologisk superheltfilm som trenger ... som du virkelig trenger å være oppmerksom på. Det var ikke kult for dem. Det var ikke noe noen ville gjøre. De bare: "Hva? Nei! Det er slitsomt. Det er slitsomt. Hva med, hvorfor slåss de om natten?' Jeg hater det."

Hva er dine tanker om Batman v Superman syv år senere? Er du enig i Zack Snyders beskrivelse av situasjonen og folks malplasserte forventninger?