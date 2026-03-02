Zack Snyder: "Jeg kan ikke vente med å se den neste Superman"

HQ

Fans krangler jevnlig om hvilket DC-univers som er best etter at Zack Snyders versjon ble lagt på hylla til fordel for et nytt univers ledet av James Gunn og Peter Safran. Sinte og aggressive kommentarer slenges rundt om hvilken Superman de foretrekker, og alt kritiseres.

Når det er sagt, er Zack Snyder og James Gunn gode venner, som blant annet jobbet sammen på den kritikerroste nyinnspillingen av Dawn of the Dead fra 2004. De har ofte blitt sett på hverandres sosiale medier, har bekreftet at de jevnlig snakker sammen, og i fjor dukket de begge opp i et meta-ironisk portrett i en episode av Rick and Morty. Dette har imidlertid ikke beroliget de mest giftige fansen, og kanskje er det derfor Snyder nå kommenterer kontroversen ved å rose Gunn og den nye Superman.

Dette sa Snyder da han nylig dukket opp på podcasten Happy, Sad, Confused:

"James' Superman, som er fantastisk, og alt godt til dem, og jeg gleder meg til å se den neste filmen, og den er bare fantastisk."

Men han stoppet ikke der. På spørsmål om det er noe spesielt og unikt han liker med Gunns arbeid, svarte Snyder :

"James er selvfølgelig enestående i sin historiefortelling, i sin evne til å kanalisere mytologi og popkultur inn i det jeg vil anse som et ikonisk og veldig spesielt synspunkt som er både gripende og morsomt.

Han er den beste til det som jeg kan tenke meg, og jeg synes han er en god forvalter av den verdenen. Så det er bra. Det er flott for fansen."

Når det er sagt, har vi selvsagt ingen illusjoner om at fansen vil roe seg ned, men man kan jo alltid håpe. Det er faktisk mulig å like både Snyderverset og det nye DCU, tro det eller ei.

Superman -oppfølgeren Man of Tomorrow har premiere i juli 2027, men allerede i juni får vi se David Corenswet som Superman igjen når Supergirl kommer på kino.