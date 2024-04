Zack Snyder jobber allerede med Rebel Moon: Del tre

HQ

Selv om den første filmen fikk mye kritikk og til og med ble beskyldt for å være Snyders dårligste produksjon til nå, var Rebel Moon en hit blant mange Netflix-abonnenter.

Så da den andre delen av sagaen, Rebel Moon: Part Two - The Scargiver, har premiere fredag 19. mai, kan vi forvente at en jevn strøm av glade fans vil strømme til siden for å sette seg i sofaen med popcorn.

Kort sagt er Rebel Moon som franchise en suksess, etter det vi vet så langt. Og Netflix ønsker åpenbart å smi mens jernet er varmt, noe de valgte å gjøre ved å gi grønt lys til Rebel Moon: Part Three.

Snyder selv bekreftet dette i et intervju med Forbes der han sa følgende:

"Vi har definitivt jobbet med en del tre, når det gjelder historien. Vi vet definitivt hvor vi er på vei - det har vi visst ganske lenge, for å være ærlig. Så ja, jeg gleder meg til å lage flere Rebel Moon-filmer - det hadde vært gøy."

Gleder du deg til mer Rebel Moon, og kommer du til å sitte på benken når den andre delen har premiere på fredag?