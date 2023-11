Zack Snyder om den forbudte versjonen av Rebel Moon: "Sexy, voldelig, sprø

HQ

Det er mindre enn en måned igjen til Zack Snyders kommende romopera Rebel Moon Part One: A Child of Fire (puh), og sjefredaktøren gleder seg som bare det. Filmen, som har strømmepremiere 22. desember, har imidlertid en aldersgrense på 13 år, noe som kan være en skuffelse for enkelte fans. Det betyr ikke at det ikke finnes en Director's Cut med 18-årsgrense, for det gjør det, men den kommer senere. Tanken var å luke ut vokseninnholdet allerede på manusstadiet, men Netflix oppfordret ham heller til å beholde det mer aldersbestemte materialet til en eventuell Director's Cut. Ifølge et nytt intervju er han begeistret for at det finnes en PG-13-film i denne størrelsesordenen:

"Jeg er superstolt av PG-13-versjonen, den bredere publikumsversjonen, fordi jeg vil si at den virkelig tilfredsstiller et fantastisk, tidløst, mytologisk omfang. Det vi har gjort med den andre versjonen er morsomt og subversivt, for det burde ikke finnes en sci-fi-film med høy aldersgrense i denne skalaen."

Snyder fortsetter med å snakke om hvordan R-versjonen er:

"Jeg hadde skrevet manuset i et vakuum, akkurat som jeg ville gjort med min normale estetikk - veldig hardt, veldig sexy, voldelig, sprøtt, alt er på 11.

Når denne "R-rated"-versjonen av filmen kommer på kino er foreløpig uklart, men det høres ut som om vi fortsatt kan vente oss typisk Snyder-mania 22. desember. Er du spent på Rebel Moon?

HQ

Takk, Deadline