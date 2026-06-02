Zack Snyder skal regissere Escape from New York-remake

En viss fanskare ble nettopp veldig begeistret for en ny film. Zack Snyder, mannen bak 300, Watchmen, store deler av DCEU og Rebel Moon, har nå et nytt prosjekt på gang, og det er ingen ringere enn en nyinnspilling av John Carpenters klassiker Escape from New York.

HQ

Filmen skal også skrives av Snyder, ifølge The Hollywood Reporter, og vil i løpet av de kommende ukene bli sendt rundt til studioer og streamere. Originalens regissør, John Carpenter, er fortsatt involvert, ettersom han har rettighetene til IP-en sammen med StudioCanal. Han er også ombord med nyinnspillingen som utøvende produsent.

Hollywood har prøvd å gjenskape Escape from New York i årevis. New Line hadde rettighetene i en periode, og ønsket at Gerard Butler skulle spille hovedrollen som Snake Plissken (spilt av Kurt Russell i originalen fra 1981). Så kjøpte 20th Century Fox rettighetene i 2017, og deretter flyttet de til StudioCanal.

Handlingen i originalfilmen følger Snake Plissken, en tidligere militærhelt som hentes tilbake i tjeneste etter at den amerikanske presidentens helikopter krasjlander på et dystopisk Manhattan, der øya brukes som et enormt fengsel. Plissken må kjempe seg ut av den ødelagte byen, med presidenten på slep. Ryktene sier at Snyders versjon vil forsøke å etterligne originalen, med mer praktiske effekter og et mer dystert preg.