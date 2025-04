Zack Snyder skal regissere UFC-filmen Brawler Filmen vil dreie seg om et ungt talent som må kjempe mot virkelige og fiktive monstre for å få en sjanse til å vinne et belte.

HQ Zack Snyders neste filmprosjekt er annonsert, og det blir et skritt bort fra hans vanlige superhelt- og sci-fi-inspirerte produksjoner. Med Brawler tar regissøren et skritt inn i ringen for å gi oss en virkelighetsnær og rå historie i tett samarbeid med UFC. Filmen skal ifølge Screen Crush fokusere på et ungt talent med en tøff oppvekst, en reise som tar ham fra gatene i Los Angeles til en sjanse på en mesterskapstittel, der han må kjempe mot både virkelige og fiktive monstre for å oppnå sin drøm. Snyder regisserer og skriver filmen sammen med Shay Hatten og Kurt Johnstad, som begge tidligere har jobbet med ham på Rebel Moon. Det er ennå ikke klart nøyaktig når Brawler vil bli utgitt, eller på hvilken plattform den vil bli vist. Men forhåpentligvis vil Snyders øye for estetikk komme til nytte her. I en uttalelse sa han : "Bak enhver stor fighter er historien om hvordan de kom dit. UFC er verdensledende innen kampsport, og jeg er beæret over å samarbeide med dem for å fortelle denne utrolige historien." Hva synes du om dette, kan en Snyder-produsert UFC-film være bra?