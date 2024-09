Zack Snyder tar oss med på et hevntokt i den animerte Twilight of the Gods

Selv om Zack Snyder har vært en hit eller miss de siste årene, kan man ikke nekte for at filmskaperen har en viss evne til å tiltrekke seg fansenes oppmerksomhet og debutere med prosjekter som raskt får millioner av seere, spesielt på Netflix, der den kritikerroste Rebel Moon -serien tilsynelatende har gjort det bra med hensyn til seertall.

Snyders neste prosjekt blir ikke et nytt Rebel Moon -prosjekt, men snarere en animasjonsfilm som utforsker den norrøne mytologiens verden. Det er kjent som Twilight of the Gods og vil debutere på streameren så snart neste uke 19. september. Med den debutdatoen som kommer stadig nærmere, har en trailer for serien nå falt, og det samme har en veldig kort synopsis.

Synopsis: "Twilight of the Gods følger Sigrid mens hun søker hevn."

Vil du se Twilight of the Gods?