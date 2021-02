Zack Snyder teaser ny Joker-look i den kommende relanseringen av Justice League

Du ser på Annonser

Jared Leto dukket opp som The Joker i David Ayers Suicide Squad, men selv om det var store planer for hans tolkning av karakteren, så falt den versjonen av DC Comics-filmuniverset sammen, og det later heller ikke til at han skal spille en stor rolle i noen av de kommende filmene.

Men det betyr ikke at det er siste gang vi ser ham. Han skal spille en liten rolle i den kommende Zack Snyder-utgaven av Justice League, som slippes på HBO Max den 18. mars, og her har han en ny look.

Dette er blitt teaset via Twitter, hvor han likner en mer klassisk utgave av karakteren. Ta en titt på bildet nedenfor.