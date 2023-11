Zack Snyder vil tilbake til DC, men bare for én film

HQ

Nå som James Gunn går videre med Superman: Legacy, som blir startskuddet for hans versjon av DCU, har vi for alvor lagt Snyderverset bak oss. For noen er dette en parodi, mens andre er spente på hva som kommer til å skje.

De som ønsker at Snyder skal komme tilbake, bør kanskje ikke holde pusten, for selv om Snyder i et intervju med The Hollywood Reporter sa at han ville komme tilbake, ville det bare være for ett prosjekt. Den filmen er en "true adaptation" av The Dark Knight Returns.

Den grafiske romanen fra 1986, skrevet av Frank Miller, handler om en aldrende Bruce Wayne som bestemmer seg for å ta på seg kappen igjen etter et tiår som pensjonist. Christopher Nolan-filmen The Dark Knight Returns fra 2013 tok samme navn, men fulgte ikke historien i Millers opprinnelige verk så tett.

Kunne du tenke deg å se Snyder regissere en versjon av The Dark Knight Returns?