Zack Snyder vurderte å inkludere Green Lantern i Justice League

Det gikk virkelig ikke bra med Justice League fra 2017, som var plaget av problemer fra starten av, og da Zack Snyder måtte forlate filmen på grunn av en familietragedie og Joss Whedon tok over, ble det bare verre. Snyder fikk imidlertid sin hevn da han for to år siden lanserte sin egen versjon på HBO Max, som fikk mer positiv respons enn kinoversjonen.

Ingen vet hvordan fremtiden ville ha sett ut for DC hvis det hadde gått annerledes med Justice League, men det vi vet er at det ikke spiller noen rolle nå, ettersom alt er i ferd med å få en ny start med James Gunn og Peter Safran i spissen.

Nå har det dukket opp nye konseptbilder fra Justice League som viser at Zack Snyder vurderte å ha med Hal Jordan som Green Lantern i filmen. På dette tidspunktet kunne det ha blitt en annen Green Lantern film enn bare den med Ryan Reynolds i hovedrollen, hvis Snyder ikke hadde måttet forlate prosjektet. Uansett er det interessant å se hvordan Hal Jordan skulle se ut, og at Snyder faktisk vurderte å bruke helten.