Zack Snyder's Justice League får ny trailer på søndag

Vi vet allerede at Zack Snyder's Justice League lanseres på HBO Max i USA og på HBO Nordic her til lands den 18. mars, og vi har også allerede fått én trailer fra filmen, som viser noen av de nye sekvensene som tas i bruk i denne nye versjonen.

Men Snyder vil visst gi oss en siste smugtitt innen det braker løs neste måned, og nå vet vi når det blir.

Via Twitter har han bekreftet at vi får en ny trailer den 14. februar klokken 18:14. Ja, et meget spesifikt tidspunkt.

Du kan jo i mellomtiden ta en kikk på den første traileren, som du finner nedenfor.