Zack Snyder's Justice League slippes som en fire timer lang film

Lanseringen av Zack Snyder's Justice League har vært en turbulent affære, der det originalt var tenkt at den skulle lanseres i flere deler på HBO Max. Men nå sier Snyder selv, via Comicbook.com, at den blir en gigantfilm på fire timer i stedet.

Forhåpentligvis oppnår Snyders utgave sitt fulle potensiale, og du vet nå at du vil trenge ekstra popcorn når du setter deg ned for å se denne.