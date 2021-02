Zack Snyder's Justice League-traileren byr på Darkseid, Joker og mer

Du ser på Annonser

Warner Bros. og Zack Snyder har hypet opp at vi skulle få en ny skikkelig trailer fra den nye utgaven av Justice League i en uke, og nå er den her.

Denne gangen gjøres det klart at store deler av Zack Snyder's Justice League selvsagt vil være ganske like originalen, men med klipp av både Darkseid, Joker, Superman i den svarte drakten og mer er det ingen tvil om at den over fire timer lange filmen også vil endre ganske mye.