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Zack Snyders kommende film *The Last Photograph* er så brutal at ingen vil distribuere den

Filmene hans har ikke gjort det bra i det siste, og samarbeidet med Netflix ser ut til å være over.

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Etter en rekke ganske spektakulære fiaskoer ser det ut til at Zack Snyder sliter med å finne finansiører til prosjektene sine, og dette, kombinert med en brutal og rå stil, betyr at han nå ser ut til å ha problemer med å finne store distributører som er villige til å distribuere hans kommende film, *The Last Photograph*. Cosmic Book News melder at problemet først og fremst ser ut til å skyldes at filmen er full av ekstrem vold.

Handlingen dreier seg om at en veteran fra DEA leter etter sin savnede niese og nevø i fjellene og junglene i Sør-Amerika, hvor situasjonen naturligvis tar en grotesk vending når det viser seg at de har blitt utsatt for grufulle handlinger. Hans eneste ledetråd for å finne dem er en krigsfotograf som var vitne til forbrytelsen.

Det er uklart når filmen skal ha premiere, ettersom det ikke finnes noen distributør, men du kan se traileren nedenfor.



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