Zacoe avduker vill Lamborghini Temerario body kit

For en tid siden avduket og lanserte Lamborghini sin hybrid V8, Temerario, men selv om den så ganske slående ut, og høstet gode anmeldelser, så noen den som litt trygg, spesielt for et legendarisk outlandish merke som Lamborghini.

Men nå har Zacoe gått foran Lambo selv, og designet et mer hardcore utseende karosserisett for bilen. Alle de 17 nye panelene er i karbon, og kan monteres uten å skjære eller gjøre ytterligere strukturelle endringer. Det er faktisk helt reversibelt også.

Zacoe sier at settet "tolker Temerario på nytt gjennom en OEM+ designfilosofi", og du kan se bildene (gjennom Top Gear) nedenfor :