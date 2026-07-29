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Street Fighter 6

Zangief gjør sin debut som mobilholder, og fans av « Street Fighter vil elske den

Hvis du absolutt trenger en kul ny mobilholder med « Street Fighter-tema, har 52Toys akkurat det du leter etter.

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Hvis du trenger en ny telefonholder og vil ha en som både viser at du er en gamer og garantert får øyenbrynene til alle som ser den til å skyte høyt opp i pannen, har 52Toys nå utviklet akkurat det rette produktet for deg.

Det er en Zangief-figur, basert på versjonen fra « Street Fighter 6, midt i en knusende suplex. Du kan se hvordan den ser ut nedenfor, og hvis du vil ha en, kan du forhåndsbestille den gjennom BBTS, blant andre forhandlere, for 24,99 dollar, med levering planlagt til januar 2027.

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ANMELDELSE. Skrevet av Michael Breien

Velkommen, nye spillere! Alle er invitert til lanseringen av slåssespillsjangerens nye standard.



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