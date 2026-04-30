Zaragoza-keeper utestengt i 13 kamper etter å ha slått en rival i ansiktet

HQ

Esteban Andrada, 35 år gammel argentinsk keeper fra Real Zaragoza, på lån fra Monterrey fra Mexico, har fått 13 kampers utestengelse etter å ha slått en rival i ansiktet under et derby mot Huesca forrige helg. Øyeblikket gikk raskt viralt på grunn av den vanvittige handlingen til Andrada, som ble sterkt kritisert i etterkant og ba om unnskyldning på sosiale medier.

Andrada dyttet først Huesca-kaptein Jorge Pulido, noe som fikk ham til å falle. Dommeren viste ham et nytt gult kort da Zaragoza lå under 1-0 på overtid, gikk bort til Huesca-kaptein Jorge Pulido og slo ham i hodet, noe som førte til en konfrontasjon mellom spillere fra begge lag.

Andrada har fått 12 kampers utestengelse for overfallet, uten en skjerpende omstendighet for å ha forårsaket skade, ettersom Pulido ikke ble skadet, selv om han fikk et synlig blåmerke i kinnet. Han ble idømt maksstraff ut fra omstendighetene, og fikk i tillegg en ekstra utvisningskamp fordi han fikk direkte rødt kort etter hendelsen. Dette betyr at han ikke lenger vil spille for Zaragoza resten av sesongen.