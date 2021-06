Zavvi UK lanserer Pokémon-inspirert sommerkolleksjon

Zavvi UK har slått seg sammen med The Pokémon Company for å lansere enda en kleskolleksjon. Denne sommerkolleksjonen er inspirert av Alola-regionen fra Pokémon Sun og Moon og inkluderer forskjellige ting som sekker, bøttehatter og skjorter med blomstermønster. Vanntypene Magikarp og Squirtle ser ut til å være i fokus her, og de pryder bandanaer, bærenett og t-skjorter.

Kolleksjonen er limited edition, så det gjelder å være rask om du ønsker å kjøpe noe. Zavvi slapp et eksklusivt skopar basert på Pikachu tidligere i år og det ble utsolgt på bare få timer.

Du kan se noen av favorittene våre fra kolleksjonen nedenfor.